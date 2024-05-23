أحمد سليمان: أتمنى فوز الأهلى بدورى أبطال إفريقيا

كشف عضو مجلس إدارة نادى الزمالك أحمد سليمان، عن كواليس ما حدث فى مباراة الفريق ضد نهضة بركان المغربى، بنهائى كأس الكونفدرالية.

وأكد سليمان فى تصريحات مُتلفزة أنه يملك «ID» مخصص له يملك به صلاحية التواجد فى أى منطقة بالملعب لأنه رئيس الوفد».

وأضاف أحمد سليمان: «نزولى للملعب جاء بسبب صلاحيتى، وكان الاتفاق عدم تواجد أى عناصر محددة داخل الملعب أثناء الاحتفال، ولا أدرى لماذا يهاجمنى الجميع بسبب احتفالى بالكأس؟، ولكن هذا ما يحدث فى أى احتفال بشكل عفوى ويتم وضع الكأس مرة أخرى».

وأختتم عضو مجلس إدارة نادى الزمالك أحمد سليمان تصريحاته، قائلًا: «أتمنى فوز الأهلى ببطولة دورى أبطال إفريقيا، لأن ذلك طبيعى أن يكون هناك دعم لأى فريق مصرى يلعب باسم مصر».