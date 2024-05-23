وزير الرياضة: أتمنى مواجهة الأهلى لـ الزمالك في السوبر الإفريقى

حرص وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، على التواجد فى استاد القاهرة الدولى للاطمئنان على جاهزية الاستاد لاستضافة النهائى المرتقب ومباراة الإياب بين النادى الأهلى والترجى التونسى فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، والذى سيُقام يوم «السبت» المقبل، فى تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولى.

واطمأن وزير الرياضة على الاستعداد التام لاستقبال الجماهير والتى من المنتظر أن تزين المدرجات لمؤازرة النادى الأهلى، وتأكد من جاهزية أرضية الملعب والذى يستضيف النهائى الافريقى الذى ينتظره الملايين من الجماهير المصرية والأفريقية.

وتمني وزير الشباب والرياضة أن يتوج النادى الأهلى بلقب البطولة لتستمر الأندية المصرية فى ريادتها للقارة الإفريقية وذلك بعد تتويج نادى الزمالك ببطولة الكونفيدرالية لهذا العام مطلع الأسبوع الحالى وإقامة السوبر الأفريقى بين قطبى الكرة المصرية.

وتمنى أشرف صبحي خروج المباراة النهائية بين الفريقين الشقيقين بصورة تليق بالدولتين، مؤكدًا على ثقته فى ظهور الجمهور المصرى والتونسى والاستاد بالصورة المشرفة التي تليق بمصر.

وكان فريق الأهلى قد نجح فى الخروج من مباراة الذهاب بتونس بالتعادل السلبى ويكفى بطل مصر الفوز بهدف نظيف أو أكثر للتويج باللقب الأفريقى.