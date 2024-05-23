برلماني: إدعاءات CNN بشأن مصر عارية من الصحة وتهدف لتشويه صورتها

قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن إدعاءات سي إن إن بشأن مصر عارية تماما من الصحة ولا تستند إلى أي حقائق ملموسة، بل تهدف إلى تشويه صورة مصر وإثارة الشكوك حول مواقفها الثابتة تجاه القضية الفلسطينية.

وأوضح سلطان: أن مصر كانت وستظل داعماً رئيسياً ومخلصاً للشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله العادل لاستعادة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن تاريخ مصر الحافل بالمواقف الشجاعة والتضحيات الكبيرة من أجل القضية الفلسطينية يشهد على ذلك.

وأكد النائب على أن منذ النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي، تبنت مصر سياسات ومبادرات عديدة لدعم الشعب الفلسطيني، سواء من خلال الجهود الدبلوماسية في المحافل الدولية أو من خلال الدعم المادي والمعنوي على الأرض.

وتابع عضو مجلس النواب، أن مصر لن تتخلى عن مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني، وستواصل العمل بجدية وبالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، ومحاولات التشويه والإساءة لن تثني مصر عن مواصلة دعمها الثابت وغير المشروط للقضية الفلسطيني.

وطالب النائب وسائل الإعلام بالتحقق من المعلومات قبل نشرها، والالتزام بالمهنية والمصداقية، وعدم الانجرار وراء الأخبار الكاذبة التي تهدف إلى زعزعة العلاقات بين الدول والشعوب.