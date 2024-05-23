رغم شعورهما بآلام.. عبد المنعم وهانى فى قائمة الأهلى لمعسكر مباراة الترجى

يحسم المدير الفنى لفريق النادى الأهلى، السويسرى مارسيل كولر، القائمة التى ستدخل المعسكر استعدادًا لمباراة الترجى الرياضى التونسى فى نهائى مسابقة دورى أبطال أفريقيا نسخة موسم (2023-2024).

ومن المقرر أن يلعب الأهلى أمام الترجى مساء «السبت» المقبل، على أرضية ملعب استاد القاهرة فى الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة «السادسة بتوقيت تونس».

وشهدت قائمة الأهلى تواجد محمد عبد المنعم ومحمد هاني بعدما شعرا الثنائى بآلام عضلية خلال مران أمس «الأربعاء»، وجاءت قائمة الأهلى كالتالى:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف – خط الدفاع: محمد هانى، محمود متولى، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، رامى ربيعة – خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، احمد عبد القادر، أليو ديانج، إمام عاشور، محمد مجدي «أفشة»، رضا سليم، حسين الشحات، بيرسي تاو، كريم فؤاد، أحمد نبيل «كوكا»، طاهر محمد طاهر – خط الهجوم: محمود عبد المنعم «كهربا»، وسام أبوعلى، أنتونى موديست.