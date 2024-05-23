تعرف على تشكيل الزمالك أمام مودرن فيوتشر فى «دورىNile»

كشف المدير الفنى للزمالك جوزيه جوميز، عن تشكيلة الأبيض أمام مودرن فيوتشر فى الجولة الـ24 فى الدوري المصرى الموسم الحالى 2023-2024، حيث يخوض أبطال الكونفيدرالية مباراة اليوم ضد مودرن فيوتشر بمعنويات مرتفعة بعد التتويج باللقب الأفريقى.

ويبحث الأبيض عن انتصار محلى جديد بعد الفوز الأفريقى الهام الذى منحه لقب الكونفيدرالية والمنافسة على لقب قارى آخر فى السوبر الأفريقى.

تفوق الزمالك على مودرن فيوتشر في جميع مواجهات الموسم الحالي، حيث انتصر عليه في أول مواجهة في الذهاب بالدوري بثنائية نظيفة.

كما صعد الأبيض إلى نصف نهائى الكونفيدرالية على حساب فريق مودرن فيوتشر، عندما أقصاه من ربع النهائى بنتيجة 3-2 فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب.

ويواجه فريق نادى الزمالك نظيره فريق مودرن فيوتشر بحذر شديد، لوجود رغبة وتصميم من الخصم فى الثأر ورد الاعتبار، بعد 3 هزائم فى الموسم الحالى على يد الفارس الأبيض.

وجاءت تشكيلة الزمالك حسب اختيارات المدرب البرتغالى كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد – خط الدفاع: حمزة المثلوثى، عمر جابر، حسام عبدالمجيد، إبراهيما نداى – خط الوسط: محمد شحاتة، عبدالله السعيد، نبيل عماد «دونجا» – خط الهجوم: أحمد سيد «زيزو»، سيف الدين الجزيرى، ناصر ماهر.