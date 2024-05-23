الـ«فيفا» يحسم الجدل حول مشاركة الزمالك فى كأس العالم للأندية

حسم مصدر مسئول داخل الاتحاد الدولى لكرة القدم الـ«فيفا»، الجدل بشأن ما تردد عن تواصل نادى الزمالك من أجل المشاركة فى كأس العالم للأندية النسخة المقبلة بمشاركة 32 فريقا.

وقال المصدر: «الزمالك لم يخاطبنا من الأساس من أجل المشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية لأنه يعلم جيدًا معايير المشاركة من بداية البطولات القارية وهو ما تم الإعلان عنه عبر تقرير رسمى من جانب المسؤولين».

وتابع: «من البداية كان الحديث عن الترجى التونسى وصن داونز الجنوب إفريقى ومازيمبى الكونغولى وتم حسم الأمر للترجى التونسى وصن داونز الجنوب إفريقى مع الأهلى والوداد المغربى».

واستبعد الاتحاد الدولى لكرة القدم الزمالك من حسبة التأهل لكأس العالم للأندية بسبب ابتعاده فى التصنيف الإفريقى بجانب عدم مشاركته فى بطولة دورى الأبطال كما أن بطولة الكونفيدرالية غير مؤهلة للمونديال.