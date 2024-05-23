مؤتمر يكشف تاثير التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي في تحسن نتائج جراحات المخ والأعصاب 

قال د.ابراهيم عويس ، أستاذ جراحة المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة الأزهر ، رئيس الجمعية المصرية لجراحي الأعصاب

، أن المؤتمر ال44 للجمعية المصرية لجراحي االأعصاب يلقي الضوء علي التطور التكنولوجي واستخداماتها في مجال الطب وخاصة في جراحة المخ والأعصاب، مشيرا أن التطور التكنولوجي في مجال جراحة المخ والأعصاب شهادة طفرة كبيرة ادي الي تحسن نتائج الجراحات في أورام المخ والأعصاب والعمود الفقري

وقال انه التطور التكنولوجي في مجال الذكاء الاصطناعي وعبر جهاز الابحار و هو كمبيوتر سيستم يحدد للجراح بالضبط مكان الورم وحجمه وحدوده كما يحدد اتجاهات العمود الفقري في حالة جراحة تركيب المسامير وغيره

وأشار عويس أن هناك أيضا في مجال التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي جهاز رسم المخ والأعصاب والاستخدام داخل غرفة العمليات ويحدد كل منطقة يقوم الجراح بإجراء العملية بها كما يعطي انذار الجراح ما إذا كانت هناك وظيفة من وظائف المخ أو الحبل الشوكي ستتأثر وحجم التأثير ونسبتها

واضاف د.ابراهيم عويس انه من الأجهزة الحديثة أيضا الاشعة التليفزيونية داخل غرف العمليات ويستطيع من خلالها الجراح معرفة الشرايين المغذية للورم ومدي خطورتها

وكشف د.ابراهيم أن تلك العمليات تتم في مصر فمثلا عندما كنت رئيسا لقسم المخ والأعصاب بطب جامعة الأزهر أدخلنا الأجهزة الحديثة و من ضمنها جهاز ابحار وكذلك جهاز قياس المخ والأعصاب وميكروسكوب بالصيغة يحدد حجم الورم مع تغير لون الورم عن باقي المنطقة داخل المخ

وأشار د.إبراهيم انه من الجراحات الحديثة التي يتم إجراؤها عمليات جراحة شلل الرعاش والصرع وتودي الي نتائج نجاح 100%

وأشار أن نسب النجاح في عمليات المخ والأعصاب وصلت ل80% بفضل الأجهزة الحديثة والذكاء الاصطناعي

وقال د.ابراهيم انه خلال المؤتمر تم عمل 15 ورشة عمل في مختلف تخصصات جراحة المخ والأعصاب وكذلك يومين المحاضرات العلمية في المؤتمر مؤكدا أن المؤتمر يضم نخبة من علماء جراحة المخ والأعصاب من مختلف دول العالم لافتا إلي أنه في إطار البعد الاجتماعي تم تدريب شباب أطباء جراحة المخ والأعصاب من مختلف أنحاء الجمهورية من أجل معالجة المواطنين البسطاء.