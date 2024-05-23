شباب المصريين بالخارج يطالب الحكومة بإدراج الهجرة غير الشرعية في المقررات الدراسية للتوعية بمخاطرها

اقترح علاء ثروت خليل عضو مجلس إدارة شباب المصريين بالخارج، إدراج الهجرة غير الشرعية في المقررات الدراسية للطلاب في المدارس لتوعية النشء بمدى خطورة الظاهرة.

وقال “خليل” خلال كلمته أمام مؤتمر الهجرة غير الشرعية وتأهيل الشباب لسوق العمل، الذي نظمه اتحاد المصريين بالخارج، برئاسة النائب محمود حسين، بالتعاون مع بيوت الشباب المصرية تحت رعاية وزارتي الهجرة والشباب والرياضة وبحضور وزيرة الهجرة سها الجندي، فضلًا أنه من المهم توعية الشباب بالفرص التمويلية والقروض الميسرة التي تمنحها الدولة والتي قد تساعدهم في تأسيس مشروعات صغيرة كبديل للهجرة غير الشرعية.

وشدد النائب على أهمية تأهيل وتدريب الشباب الراغب في الهجرة وذلك من خلال انشاء مراكز للتأهيل والتدريب للعمالة الراغبة في الهجرة بالتنسيق مع الدول المضيفة علي أن يتم فيها التدريب وفقاً لاحتياجات سوق العمل بتلك الدول، بالإضافة الى وحدات تدريب متنقلة بالقرى الأكثر تصديراً للهجرة برعاية الوزارات المعنية والتعاون مع اتحاد شباب المصريين بالخارج.