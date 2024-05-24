القومي للمرأة ينظم دورة تدريبية  لفنانات التلى بمحافظة أسيوط

نفذ المجلس القومي للمرأة تدريب حول “التمكين الإقتصادى” استهدف 61 سيدة من فنانات حرفة التلي بمحافظة أسيوط، بحضور الدكتورة مروة كدوانى مقررة فرع المجلس بمحافظة أسيوط ، ومى محمود المديرة العامة للإدارة العامة لتنمية المهارات و” ولاء سليم” المساعد القانوني لمشروعات التمكين الاقتصادي بالمجلس ،واستمر على مدار 3 أيام.

تناول التدريب استعراض جهود المجلس فى مجال التمكين الاقتصادي للمرأة ، و التعريف بماهية الملكية الفكرية وأهميتها الاقتصادية،وكيفية استغلال أصول الملكية الفكرية لتحقيق مكاسب اقتصادية، كما تم التوعية بمزايا قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، وأهمية التحول الي القطاع الاقتصادي الرسمي.

تضمن التدريب التأكيد على أهمية وجود كيان موحد يضم كل من صاحبات المشروعات والفنانات المشتغلات في حرفة التلي، وضرورة دعم هذه الحرفة التراثية وحمايتها من الاندثار والتغلب على التحديات التى تواجه الفنانات المشتغلات بها كمشاكل الإنتاج والتسويق.

وتضمن التدريب التعريف بالأشكال القانونية للشركات وفقًا للقوانين الوطنية ذات الصلة بما يتناسب مع طبيعة كل مشروع محلي.