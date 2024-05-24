اليوم راحة راحة من التدريبات للزمالك بتعليمات من جوميز

أجرى المدير الفنى لفريق نادى الزمالك، البرتغالى جوزيه جوميز، تعديلاً على برنامج إعداد الفريق الأبيض لمباراة الاتحاد السكندرى المقبلة في مسابقة الدورى الممتاز.

وقرر المدير الفنى للزمالك، منح اللاعبين راحة اليوم “الجمعة” من التدريبات، بعدما سبق وقرر خوض التدريبات بصورة طبيعية بدون راحة استعداداً للقاء الاتحاد السكندرى المقرر له يوم “الاثنين” المقبل ببرج العرب، فى الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

وكان فريق نادى الزمالك، قد تعادل مع مودرن فيوتشر بهدف لكل فريق، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء أمس “الخميس” على ملعب استاد المقاولون العرب، فى الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 25 نقطة.