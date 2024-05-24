بعد اقرار قانون “تأجير المستشفيات الحكومية للأجانب..  دكتور”محمد غنيم” : اتجاه صريح نحو خصخصة الصحة 

أكد د”محمد غنيم “رائد زراعة الكلى ورئيس مركز أمراض الكلى بالمنصورة أن هناك اتجاه عام لخصخصة الصحة والتعليم فى مصر ..

ووجه رسالة إلى ممثلى الأمة نواب البرلمان قائلا: يجب عليكم قراءة الدستور بشكل جيد قبل الموافقة على مثل هذه القوانين , فدور الدولة وفقا للدستور أن تكفل حق الصحة والتعليم لكل مواطن ..ومنذ ارتفاع سعر الصرف وارتفاع المستلزمات الصحية والأدوية أصبح المواطن المصرى يئن لانه يدفع تكاليف علاجه المرتفعة بالفعل ,وايضا لم يعد هناك تعليم مجانى ..وعند تأجير المستشفيات للقطاع الخاص سترتفع التكلفة أضعاف ما هى عليه الآن ..ولذلك أطالب ممثلى الشعب بالعودة إلى الدستور وقراءة مواده جيدا ..موضحا أن المستشقيات الحكومية تقدم 30% فقط من الخدمة الصحية,والباقى بالفعل فى القطاع الخاص ,ولذلك لابد الابتعاد عن المستشفيات الحكومية..واذا تم تعميم هذا فى التأمين الصحى الشامل فهل مريض الأورام الذى يعالج على نفقة التأمين الصحى هيدفع أم الذى يجرى عملية تجميل هيدفع ؟! مشيرا إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص طبقت بالفعل في المحافظات الخمس الأوائل التي نفذ فيها نظام التأمين الصحى الشامل .