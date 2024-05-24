برشلونة أقال مدربه تشافى هيرنانديز

أعلن برشلونة الإسبانى اليوم “الجمعة”، إقالة المدير الفنى للفريق الكتالونى تشافى هيرنانديز من منصبه.

وجاء إعلان برشلونة عكس ما حدث قبل أسابيع، حيث كان تشافى، قد أعلن أنه مستمر في تدريب الفريق للموسم المقبل.

وكان فريق برشلونة قد أصدر بيانا قال فيه: “أبلغ جوان لابورتا رئيس برشلونة تشافي هرنانديز أنه لن يستمر كمدرب لموسم 2024-2025”.

وكان فريق برشلونة، قد فشل فى الفوز بأى لقب هذا الموسم، مكتفيا بالمركز الثانى فى الدورى الإسبانى خلف الغريم التقليدى له ريال مدريد البطل.

وسيشرف تشافى فى مباراته الأخيرة من مقاعد المدربين على برشلونة، عندما يحل ضيفا على إشبيلية فى المرحلة 38 الأخيرة من الدورى يوم “الأحد”، قبل أن يرحل.

وأضاف بيان النادى: “فى الأيام المقبلة، سيكشف برشلونة عن الهيكل التدريبى الجديد للجهاز الفنى للفريق الأول”.

وفى السياق نفسه، ارتفعت أسهم الألمانى هانزى فليك مدرب “دي مانشافت” وبايرن ميونيخ السابق في خلافة تشافى، وفقا لتقارير إعلامية.