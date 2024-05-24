تفاصيل الاجتماع الفنى لمباراة الأهلى والترجى

عقد الاجتماع الفنى لمباراة فريق الأهلى المصرى ضد الترجى التونسى، فى إياب نهائى دورى أبطال إفريقيا، ظهر اليوم “الجمعة”، بمقر القلعة الحمراء، للاتفاق على كافة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة.

ويلتقى فريق الأهلى مع نظيره فريق الترجى التونسى، في المباراة التى ستقام فى تمام الثامنة مساء يوم “السبت” المقبل، على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات إياب نهائى دورى أبطال إفريقيا.

وأسفر الاجتماع الفنى، عن ارتداء النادى الأهلى الزى التقليدى المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، ويرتدى حارس المرمى طاقمًا من اللون الأخضر، على أن يرتدى نادى الترجى طاقمًا من اللون الأزرق وحارس المرمى زيًّا من اللون الذهبى.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع، على كافة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة وموعد وصول الفريقين إلى استاد القاهرة، والنزول لإجراء عمليات الإحماء وغيرها من الإجراءات التنظيمية الخاصة بالمباراة.

وتعادل فريق الأهلى مع نظيره الترجى التونسى، سلبيًا بدون أهداف، خلال المباراة التى أقيمت يوم “السبت” الماضى، على استاد “حمادى العقربى” الأوليمبى برادس، فى ذهاب الدور النهائى من بطولة دورى أبطال إفريقيا.