الأهلى يمنح الترجى نسبته المُقررة من تذاكر الإياب فى نهائى أفريقيا

منح مسئولو النادى الأهلى نظرائهم فى الترجى التونسى 2510 تذكرة، لمباراة الفريقين فى نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وحصل مسئولو الترجى على النسبة المُقررة له حسب لوائح الإتحاد الأفريقى لكرة القدم “كاف” وهى 5 % من سعة الإستاد، قبل ساعات من مباراة الأهلى والترجى التونسى، والمقرر لها الثامنة من مساء غداً “السبت، بإستاد القاهرة في إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا.

ويدير مباراة الأهلى والترجى المرتقبة الحكم الكونغولى جون جاك نادالا، ويعاونه الغانى دانيال لاريا والسودانى محمد عبد الله إبراهيم مساعدان، وفى غرفة تقنية الفيديو الـ”VAR” الجزائرى لحلو بن براهم.