فى قمة حمراء.. الأهلى يهزم الزمالك 27 – 21 ويتوج بدورى اليد

توج الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلى بلقب دورى المحترفين بعدما فاز على الزمالك بنتيجة 27-21.

واستضافت صالة حسن مصطفى قمة الأهلى والزمالك بالمواجهة الثالثة والأخيرة بالدور النهائى لبطولة الدورى المصرى للمحترفين لكرة اليد.

ويُلعب نهائى بطولة دورى المحترفين لكرة اليد بنظام “Best of 3”.

وكان الأهلى، قد فاز فى المباراة الأولى بنتيجة 26-25، فيما فاز الزمالك فى المواجهة الثانية (29-25)، ليتجه الفريقان للعب المباراة الثالثة لحسم الفائز بلقب الدورى.

وسبق أن فاز فريق النادى الاهلى لكرة اليد هذا الموسم، ببطولتى “السوبر المصرى والأفريقى”، فيما لم يتوج الزمالك بأى لقب حتى الآن.

وكان فريق الأهلى لكرة اليد توج بلقب دورى المحترفين فى الموسم الماضى.