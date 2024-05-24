محمد شكرى ظهير سيراميكا كليوباترا يجرى جراحة الرباط الصليبى بنجاح

أجرى الظهير الأيسر لنادى سيراميكا كليوباترا محمد شكرى جراحة الرباط الصليبى بنجاح فى ألمانيا، تحت إشراف دكتور أحد كبار المتخصصين في هذا النوع من الجراحات ويدعى كريستيان وولف.

وسيعود محمد شكرى إلى القاهرة يوم “الأربعاء” المقبل، لبدء البرنامج التأهيلى، استعداداً للعودة إلى التدريبات الجماعية لفريق سيراميكا في المرحلة المقبلة.

ويذكر أن اللاعب محمد شكرى، قد شارك فى 21 مباراة مع سيراميكا كليوباترا خلال الموسم الحالى، بواقع 16 مباراة فى الدورى الممتاز، ومباراتين فى كأس السوبر للأندية الأبطال، و3 مباريات فى كأس الرابطة، وساهم الظهير الأيسر الدولى فى 5 أهداف مع سيراميكا ، حيث أحرز هدفين وصنع 3 أهداف.