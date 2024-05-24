بـ«ريمونتادا» رائعة.. إنبى يفوز على سيراميكا ويعود للمباراة والمربع الذهبى

حسم فريق إنبى نتيجة لقاءه أمام سيراميكا كليوباترا بنتيجة 3-2، وعاد بريمونتادا ولا أروع، فى اللقاء الذى أقيم على أرضية ملعب استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الـ 25 لبطولة الدورى الممتاز.

وبدأ اللاعب جون إيبوكا بالتسجيل لفريقه سيراميكا كليوباترا، فى الدقيقة الثامنة، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 45+2 من زمن الشوط الأول.

وفى الشوط الثانى، سجل للفريق البترولى اللاعب أحمد خليل كالوشا هدف فريقه الأول فى الدقيقة 69 من عمر المباراة، قبل أن يتعادل زميله أحمد أمين أوفا في الدقيقة 74، ومن ثم أحرز أحمد صبيحة الهدف القاتل فى الدقيقة 90+6.

وبهذه النتيجة، يأتى فريق إنبى فى المركز الرابع من جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 36 نقطة، فيما تواجد سيراميكا في المركز السابع برصيد 34 نقطة.