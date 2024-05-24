فاركو وسموحة لا غالب ولا مغلوب.. تعادلا إيجابيا فى “دورىNile”

حسم التعادل الإيجابي نتيجة اللقاء بين فريق فاركو أمام نظيره فريق سموحة بهدف لكل منهما، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم “الجمعة”، على استاد حرس الحدود، ضمن منافسات الأسبوع الـ 25 من عمر مسابقة الدوري.

وسجل بركات حجاج هدف التقدم لفريق سموحة فى الدقيقة 22 من عمر المباراة، ثم سجل عمرو ناصر هدف التعادل لفريق فاركو فى الدقيقة 41.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق فاركو إلى النقطة 21 ويأتى فى المركز الـ16 فى جدول الدوري، فيما يأتى فريق سموحة فى المركز الـ6 برصيد 35 نقطة.