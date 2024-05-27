بيراميذر يواصل الابتعاد بصدارة “دورىNile”.. فاز على الجونة بهدف دون رد

واصل فريق نادى بيراميدز انتصاراته تواليا، في الدورى الممتاز، بفوز جديد على حساب ضيفه الجونة بنتيجة 1-0، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم “الإثنين”، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدورى الممتاز، “دورىNile”

أحرز هدف اللقاء الوحيد لاعب الفريق السماوى إبراهيم عادل، صاحب هدف الفوز الوحيد فى الدقيقة 27 من زمن الشوطالأول، بعدما استغل كرة في وسط دفاعات فريق الجونة، وسددها دون تردد فى شباك الجونة.

وشهدت المباراة حالة طرد لمهاجم السماوى اللاعب مروان حمدي، بعد بطاقتين صفراووين في الدقيقتين 76 و85، بسبب ارتكاب خطأين ضد دفاعات الجونة، ما أضطر حكم اللقاء لطرده بعد الكارت الأصفرالثانى.

ووصل بيراميدز للانتصار التاسع تواليا فى الدورى وبالتحديد، منذ التعادل مع طلائع الجيش بدون أهداف فى يوم 5 أبريل الماضى، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة.

وبهذه النتيجة، يرفع فريق بيراميدز رصيده للنقطة 53 فى صدارة جدول ترتيب الدورى الممتاز، فيما تجمد رصيد فريق الجونة عند النقطة 30 فى المركز الحادى عشر.