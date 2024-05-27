إبراهيم عادل بديلا لرمضان صبحى فى قائمة منتخب “الفراعنة” لمواجهتى بوركينا وبيساو

قرر المدير الفنى لمنتخب مصر حسام حسن، استدعاء لاعب بيراميدز إبراهيم عادل، لقائمة “الفراعنة” لخوض مباراتى بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية لكأس العالم 2026.

وكانت منظمة مكافحة المنشطات المصرية، قررت أمس إيقاف لاعب فريق بيراميدز رمضان صبحى، بشكل مؤقت لحين جلسة الاستماع المقرر لها 6 يونيو المقبل، بعد ثبوت عينة إيجابية له خلال الفترة الماضية، لذلك استبعده حسام حسن من مباراتى بوركينا فاسو وغينيا بيساو.

ويواجه منتخب مصر، نظيريه منتخبى بوركينا فاسو وغينيا بيساو، يومى 6 و10 من يونيو المقبل.

وكان لاعب فريق بيراميدز إبراهيم عادل، قد أحرز هدف الفوز لفريق نادى بيراميدز اليوم فى شباك فريق الجونة، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدورى، ليواصل فريقه صدارة المسابقة برصيد 53 نقطة من 22 لقاء.