الأهلى يحدد مكافأة الفوز بدورى أبطال أفريقيا

قرر مسئولو النادى الأهلى برئاسة الكابتن محمود الخطيب، صرف مكافأة تقدر بقيمة 500 ألف جنيه لكل لاعب، بعد الفوز بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة الثانية عشرة فى تاريخه، يوم “السبت” الماضى.

وكشفت مصادر إعلامية، عن انتعاش خزينة النادى الأهلى بـ “4” ملايين دولار، قيمة الفوز بلقب دورى أبطال أفريقيا، من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم الـ”كاف”.

وكان النادى الأهلى، قد توج بلقب دوري أبطال أفريقيا، للمرة الثانية عشرة في تاريخه والثانية تواليا، بالفوز على فريق الترجى الرياضى التونسى بهدف نظيف، يوم “السبت” الماضى عقب التعادل السلبى بمباراة الإياب.