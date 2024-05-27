جولة ميدانية واسعة بمدينة الطور لوفد صحة النواب

تفقد وفد لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور أشرف حاتم، مجمع الفيروز الطبى بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، ووحدة طب اسرة وادى الطور، وكذلك مستششفى أبو رديس المركزى، ووحدة طب أسرة العرايشية بمدينة أبو رديس، ضمن زيارة الوفد للمستشفيات ومراكز طب الأسرة بالمحافظة.

بدأت الجولة بزيارة مجمع فيروز الطبي، واستمع النواب لعرض توضيحى من النقيب خالد محمد عوض، الضابط المشرف من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، عن أقسام المستشفى وإمكانياته، حيث أكد أن التشغيل الجزئي للمستشفى بنسبة 30% يبدأ فى 1 يوليو من العام الجارى، على أن يكتمل التشيغل النهائي خلال شهر اكتوبر من العام الجارى.

وأشار إلى أن المجمع الطبى، يضم عيادات خارجية لكافة التخصصات، وغرف للعناية المركزة، وغرف للعمليات، وقسم خاص للحروق، بجانب أقسام للأشعة، علاج طبيعى، قسم للغسيل الكلوى، ولأول مرة فى تاريخ المحافظة وحدة علاج أورام تسهيلًا عن المواطنين لتشخيص وتلقى العلاج داخل المحافظة.

كما أكد أن قوة المجمع الطبى حوالى 200 سرير، وبها قسم للولادة، وقسم للحضانات ويضم 12 حضانة، ومعمل تحاليل، بجانب سكن للاطباء.

وقد أشاد النواب بتصميم المجمع الطبى، وتجهيزاته ووجود كافة التخصصات به، وطالبوا بسرعة انتهاء الأعمال وتشغيله أمام المواطنين فى المواعيد المقررة.

كما زار الوفد وحدة طب أسرة وادى الطور، بمدينة الطور، واستمعوا لشرح من مدير الوحدة الدكتوره فيفي شعبان، عن الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والتى تشمل المبادرات الرئاسية ومنها المشورة النفسية، والكشف المبكر عن الأورام، وتحاليل الزواج.

كما تفقد النواب وحدة طب أسرة العرايشية بمدينة أبو رديس، وكان في استقبالهم للتعريف بالوحدة وخدماتها مدير الوحدة د. علي شاهين ، وأشاد النواب بالخدمات المقدمة والتي تشمل مكتب كبار السن ومعمل للتحاليل الطبية وخدمات طب الأسنان.

واختتم النواب الزيارة بمستشفى أبو رديس المركزي التابعة لمديرية الصحة والسكان بجنوب سيناء ، وأوصى أعضاء اللجنة بإحتياج المستشفى لرفع كفاءه لتلبية احتياجات أهل المحافظة من الخدمات الصحية.

وقد ضم الوفد، كلا من النواب؛ سهير عبدالحميد، عبلة الألفي، محمود العزب، مكرم رضوان، إيناس عبدالحليم، محمود أبوالخير، جمان عمارة، ميرفت عبدالعظيم، راوية مختار، إيرين سعيد، جوميانه لويس، وسارة النحاس، كما شارك فى الزيارة نواب جنوب سيناء، حميد سليمان ابو بريك، سيد عوض.