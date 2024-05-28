زد إف سى يواجه الداخلية فى دور الـ32 بكأس مصر اليوم

وعلى ملعب استاد القاهرة الدولى، يلتقى فريق زد إف سى، فى الثامنة مساء اليوم «الثلاثاء»، مع فريق الداخلية، فى إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

ومن جهته، حذر المدير الفنى مجدى عبد العاطى لاعبى زد إف سى، من انتفاضة الداخلية بعد الفوز الكبير الذى حققه على فريق المقاولون العرب بثلاثية نظيفة فى بطولة الدورى المصرى الممتاز، وطالب كل اللاعبين بضرورة بذل أقصى جهد من أجل الوصول للدور المقبل.

وأكد عبد العاطى على اللاعبين، بضرورة استغلال كل الفرص التي تتاح لهم أمام مرمى الداخلية من أجل تحقيق الفوز والابتعاد عن سيناريوهات المفاجآت، وتلافى ما حدث أمام الاتحاد السكندرى فى المباراة التى انتهت بالتعادل السلبى.

وفي المقابل، يسعى فريق الداخلية لمواصلة الانتفاضة بعد ثلاثية المقاولون العرب، والإطاحة بفريق زد إف سى من كأس مصر، من أجل اكتساب مزيد من الثقة قبل التوقف الدولى.