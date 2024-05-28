العضو التنفيذي للشركة المصرية: اسعار اللحوم تبدأ من 220 إلي 360 جنيها للكيلو 

أكد العميد محمود السعدني العضو التنفيذي بالشركة المصرية للحوم والدواجن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية أن كميات اللحوم متوفرة و آمنة تماماً، يوجد حاليا في محجر توشكي 8 آلاف رأس ماشية، و يتم استعاضتهم بشكل دوري من خلال 7500 رأس ماشية داخل الحدود السودانية.

و قال السعدني خلال جولة تفقدية على مجزر البساتين بمشاركة المركز الإعلامي لوزارة التموين والتجارة الداخلية أن هناك 5 آلاف رأس ماشية من جيبوتي متواجدة حاليا في محجر سفاجا، وخلال الأيام القادمة سيتم استلام 5 آلاف أخري، بإجمالي 10 آلاف رأس ماشية.

وأضاف السعدنى أنه تم التعاقد على 1000 طن لحوم هندي، تم استلام منهم 385 طن، وجاري استلام الكميات الاخري تباعاً.

وأوضح السعدني أن هناك لجان من وزارة الزراعة وهيئة الخدمات البيطرية متواجدة في السودان و جيبوتي للكشف على الماشية في بلد المنشأ قبل شحنها الي مصر، ثم يتم الكشف مرة ثانية عليها عند وصولها، والكشف البيطري الثالث بعد عملية الذبح للتاكد من سلامة اللحوم وخلوها من اي امراض .

وقال السعدني أنه يتم طرح اللحوم و الدواجن بأسعار أقل من السوق المحلية بما يتراوح من 30 إلي 40٪، حيث يتم طرح كيلو اللحوم البلدي بسعر 335 جنيه ، بينما اللحوم السوداني 285 جنيه، و ضأن مجمد أوروجواي 335 جنيه ، و الضأن البلدي 360 جنيه.

وأضاف السعدني أن سعر كيلو اللحوم الهندي المبردة 220 جنيها ، بينما يتم طرح كيلو الدواجن المحلي والمستوردة بسعر 100 جنيها، و الصدور بسعر 57 جنيها للطبق زنة 450 جراما، و الأوراك 90 جنيها للطبق زنة 900 جرام،كما انه سيتم طرح الخراف الحية بسعر 180 الي 190 جنيها للكيلو القائم .

وأوضح السعدني أنه سيتم طرح اللحوم و الدواجن والخراف في 1350 منفذ تابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية إضافة إلي انه مستهدف إقامة 26 شادر على مستوي الجمهورية.

وقال السعدني أنه يتم يوميا ضخ ما يقرب من 35 الي 40 طن لحوم يوميا و تصل إلي 130 و140 طنا قبل عيد الاضحي، بما يقرب من 600 و700 طن رأس ماشية.