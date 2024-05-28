سموحة يخشى مفاجآت لافيينا فى دور الـ32 بكأس مصر

وفى الثامنة من مساء اليوم «الثلاثاء» أيضًا، يستضيف فريق سموحة فريق لافيينا، على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

ويسعى الفريق السكندرى سموحةإلى تحقيق الفوز، وتجاوز عقبة فريق لافيينا، والوصول إلى الدور التالى، وتجنب مفاجآت كأس مصر التى دائما ما تكون حاضرة، خاصة مع أندية القسم الثانى.

وقد عالج المدير الفنى لفريق سموحة أحمد سامى، الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون فى مباراتهم أمام فريق فاركو والتي انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله، والتى شهدت إهدار العديد من الفرص السهلة أمام مرمى فاركو.

فيما يمنى فريق لافيينا النفس بتحقيق المفاجأة، والإطاحة بفريق سموحة من دور الـ32، والتأهل لدور الـ16 من أجل استكمال البطولة، بعدما فشل فى التأهل والصعود للدورى الممتاز بعدما أنهى المسابقة، فى المركز الرابع برصيد 48 نقطة.