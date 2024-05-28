وزير التموين:استيراد 750 ألف طن من السكر لسد الفجوة وضبط الأسعار
أكد على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن هناك ضخًا مستمرًا للسلع الأساسية والتموينية في منافذ الوزارة البالغ عددها 40 ألف منفذ، وهناك متابعة دؤوبة لمدى إتاحة السلع الأساسية والاستراتيجية، لافتًا بشكلٍ خاص إلى “السكر”.. جاء ذلك خلال لقاءه اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة موقف توافُر السلع في الأسواق والأرصدة الاستراتيجية للبلاد من السلع، وكذلك إجمالي توريدات القمح المحلي، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المُبارك.
أوضح المصيلحى أنه تم استيراد 750 ألف طن من السكر حتى اليوم، وهناك 4 شركات ستقوم بتوفير نحو 250 ألف طن، وفي ضوء ذلك، سيتم سد الفجوة البالغة مليون طن من السكر، وسيكون لدينا مخزون من تلك السلعة يكفي حتى فبراير 2025، لحين ورود المحصول الجديد من الإنتاج المحلي.