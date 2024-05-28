تعرف على نظام بطولة الإنتركونتيننتال 2024

فى جديد مشاركات الـ«المارد الأحمر»، تأهل فريق النادى الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر، للمشاركة فى بطولة الإنتركونتيننتال 2024، المستحدثة من الاتحاد الدولى لكرة القدم الـ«فيفا» بعد التتويج بلقب دورى أبطال أفريقيا.

وأعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم الـ«فيفا»، إقامة النسخة الأولى من بطولة كأس «الإنتركونتيننتال»، والتى تجمع جميع أبطال القارات خلال ديسمبر المقبل، حيث يقتضى نظام هذه البطولة المستحدثة بإقامة مباراة النهائى بين الفائز بلقب دورى أبطال أوروبا والمتأهل من تصفيات باقى القارات.

وبحسب ما ذكره الموقع الرسمى للـ«فيفا»، فإن نظام البطولة سيكون بإقامة الدور التمهيدى للبطولة عبر قرعة بين الأهلى بطل دورى أبطال أفريقيا، والعين الإماراتى بطل دورى أبطال آسيا، ليواجه أحدهما «على ملعبه» أوكلاند سيتى النيوزيلندى بطل أقيانوسيا، فى الدور التمهيدى الذى لم يحدد موعده حتى الآن.

ويلتقى الفائز من مواجهة الدور التمهيدى مع الطرف الآخر من القرعة «على ملعبه»، وفى نفس الدور يلتقى بطل الكونكاف مع بطل كوبا ليبرتادوريس.

ويصعد الفائز من كل مواجهة للدور الثالث من البطولة ليلتقيا يوم 14 المقبل، فى ملعب محايد، ويضرب المتأهل موعدًا مع الفائز من مواجهة بطل دورى أبطال أوروبا «الفائز من ريال مدريد الإسبانى وبوروسيا دورتموند الألمانى»، يوم 18 ديسمبر القادم.

أما عن الفرق المتأهلة لبطولة «فيفا إنتركونتيننتال2024» فهى كالتالى:

– بطل أفريقيا: الأهلي

– بطل آسيا: العين الإماراتي

– بطل أوقيانوسيا: أوكلاند سيتى النيوزيلندي

– بطل أوروبا: لم يتحدد بعد

– بطل أمريكا الجنوبية: لم يتحدد بعد

– بطل أمريكا الشمالية: لم يتحدد بعد.