سموحة يتأهل لدور الـ16 فى كأس مصر بهدف حسام حسن

تأهل فريق نادى سموحة إلى دور الـ16 فى كأس مصر بعد الفوز على نظيره فريق لافيينا بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم “الثلاثاء”، والتى أقيمت على استاد الإسكندرية.

وانطلقت مباراة سموحة أمام نظيره فريق لافيينا، فى تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن مباريات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.

وسجل هدف المباراة الوحيد مهاجم فريق سموحة اللاعب حسام حسن فى الدقيقة 43 من زمن الشوط الأول.

وبهذه ينتظر الفريق السكندرى سموحة، في الدور المقبل الفائز من مواجهة فريق الإسماعيلى أمام نظيره فريق القناة.

ويذكر أن فريق نادى سموحة كاد أن يحقق اللقب فى مناسبتين سابقتين، لكنه خسر المباراة النهائية أمام الزمالك فى عامى 2014 و2018.