بدأ طرح تذاكر مباراة مصر وبوركينا فاسو فى التصفيات المؤهلة لمونديال 2026

أعلنت شركة تذكرتى طرح الدفعة الأولى من التذاكر لحضور الجماهير لمباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب بوركينا فاسو، فى التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم.

ويواجه منتخب مصر نظيره منتخب بوركينا فاسو، يوم “الخميس” 6 يونيو، على ملعب استاد القاهرة الدولى، فى تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

من ناحية أخرى، حرص خالد بيبو مدير الكرة بالنادى الأهلى خالد بيبو، على مصاحبة لاعبى ألأهلى عند انضمامهم لمعسكر المنتخب الوطنى ظهر اليوم.

وعقد خالد بيبو جلسة ودية مع حسام حسن، المدير الفنى للمنتخب، فى حضور جهازه المعاون، ودار الحديث حول الرؤية الخاصة بلاعبى الأهلى الذين يعانون من إرهاق ذهنى وبدنى بسبب الضغط المكثف للمباريات محليًّا وقاريا خلال الفترة الماضية، وتطرق الحديث إلى الأرقام الخاصة باللاعبين ومعدلات الأحمال التى تم تدوينها بمعرفة الجهاز الفني بالأهلى.