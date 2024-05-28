زد إف سى يفوز على الداخلية بهدفين فى الوقت الإضافى ويتأهل لدور الـ16 بكأس مصر

تأهل زد إف سى لدور الـ16 من بطولة كأس مصر 2023 – 2024 عقب الفوز على الداخلية بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذى جمع بينهما على استاد السلام، ضمن مباريات دور الـ32 من عمر البطولة.

تقدم زياد طارق للداخلية في الدقيقة 58، واستطاع زيكو إدراك هدف التعادل لزد فى الوقت بدل الضائع، ليحتكم الفريقان للوقت الإضافى، وفى الدقيقة 102 أحرز شادى حسين مهاجم زد هدف الفوز لفريقه ليصعد زد لدور الـ16.

وشهدت أحداث المباراة سجالا بين لاعبى الفريقين، حيث ظهرت خطورة فريق زد عن طريق شادى حسين ومصطفى زيكو بينما هجمات فريق الداخلية عن طريق إسلام عبد النعيم وزياد طارق الذى نجح فى إحراز هدف التقدم، ثم طرد وأكمل فريقه المباراة ناقصا لاعبا، وهو ما سهل من مهمة زد التى استطاعت إحراز التعادل فى اللحظات الأخيرة، وإحراز هدف الفوز فى الوقت الإضافى.