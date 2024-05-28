محمد صلاح يوافق على المشاركة مع منتخب مصر الأوليمبى فى أولمبياد باريس

أعطى نجم نادى ليفربول محمد صلاح موافقته المبدئية على المشاركة مع منتخب مصر الأولمبى لكرة القدم فى دورة الألعاب الأولمبية التى ستستضيفها باريس هذا الصيف.

وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ«فيفا»، يحق للمنتخب المتأهل إلى الألعاب الأولمبية الاستعانة بثلاثة لاعبين فوق السن القانونية وهى 23 عاما.

ويعتبر صلاح البالغ عمره 31 عاما، من أهم العناصر المرشحة للانضمام للمنتخب الأولمبى المصري ضمن القائمة المكونة من ثلاثة لاعبين فوق السن القانونى.

وكشفت تقارير إعلامية، أن صلاح تجمعه علاقة جيدة جدا بمدرب المنتخب الأولمبى المصرى، البرازيلى روجيرو ميكالى، وهناك تواصل بينهما خلال الفترة الماضية، حيث هناك حالة من الإعجاب لدى نجم ليفربول بقدرات البرازيلى.

وأوضحت التقارير، أن صلاح معجب كثيرا بتعامل ميكالى مع اللاعبين في المنتخب الأولمبى، ولا يمانع فى الانضمام إليه لمساعدة المنتخب فى أولمبياد باريس.

وعلى الرغم من إبداء صلاح لموافقته المبدئية، إلا أن الأمر سيتم حسمه بشكل نهائى خلال الأيام القليلة القادمة، بعد المزيد من المحادثات مع ميكالى.

وتقام أولمبياد باريس فى الفترة بين 26 يوليو و11 أغسطس المقبلين، وتنطلق منافسات كرة القدم في الـ24 من يوليو أي قبل يومين من حفل افتتاح الألعاب.

وأوقعت القرعة منتخب مصر فى المجموعة الثالثة بجوار كل من أوزبكستان، جمهورية الدومينيكان وإسبانيا.