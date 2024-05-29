كريم فؤاد: حلمى تحقق باللعب فى استاد القاهرة وسط 70 ألف متفرج.. ومعلول شخصية قوية

أكد لاعب فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى كريم فؤاد، أنه كان يحلم منذ الصغر باللعب فى استاد القاهرة وسط 70 ألف متفرج، وأكد أن حلمه تحقق فى مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا أمام الترجى التونسى، والتى فاز بها المارد الأحمر بهدف دون رد، وتوج باللقب رقم 12 بتاريخه.

وأضاف كريم خلال تصريحات إعلامية،أن الحضور الجماهيرى يمنح اللاعبين طاقة غير عادية، ولا يمثل ضغطا على اللاعبين مثلما يقول البعض، متمنيًا أن تظل الجماهير تملأ جنبات المدرجات.

وتابع لاعب الأهلى أن المدير الفنى للفريق، السويسرى مارسيل كولر، أشاد بمستواه بعد لقاء الذهاب أمام الترجى، مشيرًا إلى أنه يقوم بتجهيز نفسه نفسيًا عن طريق بعض التمارين التخيلية استعدادًا للقاء.

وعن علاقته بظهير أيسر الفريق، الدولى التونسى على معلول، أكد كريم فؤاد أن معلول صاحب شخصية قوية جدًا ولا يتأثر بالأجواء المحيطة، وقال: «أحسن حاجة إن على معلول بيشوف نفسه بعينه هو ومش سهل يتأثر بكلام حد».

وأضاف لاعب النادى الأهلى أن معلول منحه رسائل دعم قبل مشاركته فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، كما يمنحه بعض النصائح من واقع خبراته.

وتحدث كريم فؤاد عن محمد عبد المنعم مدافع الأهلى، مؤكدًا أنه لاعب مميز، ويمتلك مميزات عالية ويرغب دائمًا فى إبرازها، مشيرًا إلى أنه سينجح فى حالة خوض تجربة الاحتراف.