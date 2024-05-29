شيكابالا فى تصريحات إعلامية: قررت الاعتزال نهاية الموسم المقبل

أعلن قائد فريق نادى الزمالك لكرة القدم محمود عبد الرازق «شيكابالا»، أمس «الثلاثاء»، أنه سيعتزل اللعب مع نهاية الموسم المقبل 2024-2025.

وقال شيكابالا في تصريحات مُتلفزة: «قررت الاعتزال بنهاية الموسم المقبل.. سيكون الموسم المقبل الأخير لى مع كرة القدم، وأشعر أن ذلك هو القرار الصحيح».

وأضاف صاحب الـ38 عاما: «جددت عقدي مع الزمالك لمدة موسمين مقبلين، ورئيس الزمالك الكابتن حسين لبيب، أبلغنى بوضع الرقم المناسب لى ولكننى رفضت بالتأكيد».

وتابع شيكابالا: «أبلغنى حسين لبيب باختيار موعد اعتزالى فى الوقت المناسب لى، ولكننى سأعتزل بنهاية الموسم المقبل».

وفى سياق آخر، أكد « شيكابالا»، أن فريقه خسر نهائى القرن أمام النادى الأهلى فى نهائى دوري أبطال أفريقيا 2020، بسبب التفاصيل الصغيرة، مشيراً إلى أنه اخطأ عندما قام بالرد على جماهير الفريق الأحمر فى نهائى كأس مصر الماضى فى السعودية.

وأضاف الأباتشى: «كنت حزين فى نهائى كأس مصر من سباب الجماهير، أنا أحصل على حقى بطريقتى الخاصة وهذا ما فعلته بالرد على شتيمتى فى مباراة الكأس بالسعودية، لأن حقى مبيرجعش”.

وواصل شيكا: «اخطأت عندما قمت بالرد على جماهير الأهلى فى نهائى كأس مصر فى السعودية، واعترفت بذلك عندما عدت إلى المنزل، وأتمنى أن جماهير الأهلى والزمالك يعودوا للجلوس بجانب بعض فى المدرجات، ويجب أن يكون هناك عدل والمعاملة تكون بالمثل من اتحاد الكرة على كل الأندية واللاعبين.

وأتم شيكابالا: «أتمنى أن تذهب إيرادات مباراة السوبر الأفريقي المقبلة بين الأهلي والزمالك إلى أهل غزة».

وتطرق شيكابالا فى تصريحاته إلى الحديث عن إمام عاشور، حيث أكد أنه لم يتوقع انضمام إمام عاشور إلى صفوف النادى الأهلى كونه «زملكاوى مجنون»، مشيراً إلى أنه لا يوافق على عودته مرة أخرى إلى النادى الأبيض.

وقال شيكابالا فى: «لا استطيع أن أقول ما دار بينى وبين إمام عاشور فى لقطة مباراة نهائى الكأس، ولكن فى نهاية الحديث كان يريد الحصول على القميص الخاص بي، ولم يقل لى أنه سينتقل للأهلى، ولم أتوقع أن ينتقل للأهلى لأنه زملكاوى مجنون».

وأضاف شيكابالا: «لا أوافق على عودة إمام عاشور إلى الزمالك، والفريق يحتاج إلى تعاقدات جديدة تصل إلى 7 أو 8 لاعبين، وأتمنى عودة جنش مرة أخرى للزمالك، ومن العيب أن نضعه فى موقف أنه يرغب فى خسارة فريقه لصالح الزمالك».

وأكمل قائد الزمالك: «بالطبع أتمنى انضمام رمضان صبحي إلى نادى الزمالك، وسأقول ذلك إذا تم أخذ رأيي».

وكان شيكابالا قد بدأ مسيرته مع الزمالك في صيف 2003 بعد أن تم تصعيده من فريق الناشئين، وخاض بعدها تجارب احترافية في أندية باوك اليوناني والوصل الإماراتي وسبورتينغ لشبونة البرتغالي والرائد السعودي وأبولون اليوناني قبل أن يعود مجددا لفريق بداياته (الزمالك).

وتوج شيكابالا بعدة ألقاب مع الزمالك بينها لقب الدوري المصري أربع مرات وكأس مصر خمس مرات وكأس الكونفدرالية الإفريقية.