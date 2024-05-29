كهربا: «اللقب التاسع» أمام الزمالك له طابع ومذاق خاص

أكد مهاجم النادى الأهلى ومنتخب «الفراعنة» محمود عبدالمنعم «كهربا»، أن لقب دورى أبطال إفريقيا الذى تحقق مؤخراً هو الأغلى فى مسيرته الكُروية.

وقال «كهربا» فى تصريحات مُتلفزة، أمس «الثلاثاء»: دورى أبطال إفريقيا الـ12 هو الأغلى فى مسيرتى، ولكن يبقى اللقب التاسع أمام الزمالك «2020»، سيظل هو الخالد فى التاريخ وله طابع خاص.

وأضاف «كهربا» أنه لا يوجد أى خلافات داخل غرفة ملابس الأهلى، وكل ما يتردد عبر الوسائل الإعلامية المسموعة والمقروءة عارٍ تماما من الصحة.

وأوضح مهاجم النادى الأهلى محمود عبدالمنعم «كهربا»، أن رئيس النادى الكابتن محمود الخطيب، له دور مهم مع اللاعبين وكذلك الجماهير، حيث يعتبر دعمها الوقود الذى يحرك الفريق نحو الفوز بالمزيد من البطولات.