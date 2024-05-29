وساطة شيكابالا للصُلح بين حسين الشحات ومحمد الشيبى

رد لاعب فريق النادى الأهلى حسين الشحات، على ما قاله قائد فريق نادى الزمالك محمود عبد الرازق «شيكابالا»، بخصوص محاولته للصلح بينه وبين ظهير أيمن فريق بيراميدز، المغربى محمد الشيبى.

وكان اللاعبان حسين الشحات والشيبى، قد دخلا فى مشادة قوية عقب انتهاء مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى الموسم الماضى، وتطور الأمر للجوء اللاعب المغربى إلى المحاكم المدنية.

وأشار شيكابالا خلال حواره الإعلامى،إلى استعداده للتوجه إلى محمد الشيبى، من أجل حل أزمته مع حسين الشحات والتى وصلت إلى المحاكم المدنية.

ومن جانبه، أطلق «شيكابالا»، مبادرة للصلح بين ثنائى الأهلى وبيراميدز، قائلاً: «الأزمة يجب أن تنتهى وتكون كل الأطراف راضية، وحسين اعتذر لكن لا بد من الحل مع الشيبى».

وتابع شيكابالا: «ما فعله حسين الشحات هو مجرد عصبية ملعب، وإذا كان الشيبى سيتقبل اعتذارى سأذهب إليه وأعتذر وهو فى بلده الثانى مصر».

وواصل شيكابالا: «بعد انتهاء المباراة بين الأهلى وبيراميدز، تواصلت مع محمد الشيبى وقلت له، أنا أعتذر لك عن ما حدث نيابة عن لاعبى مصر».

من جانبه، تواصل حسين الشحات مع إعداد البرنامج، ووجه الشكر إلى «شيكابالا»، مؤكداً على أنه يقدر مبادرته لحل أزمة الشيبي.

وصرح حسين الشحات: «شكراً شيكابالا على اللى بتعمله، وأنت على رأسى من فوق».