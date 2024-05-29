أحمد دياب: نحتاج 4 مواسم لضبط مواعيد الدورى المصرى مع العالم

أكد رئيس رابطة الأندية المصرية أحمد دياب، أن اللوائح تطبق على جميع الأندية دون استثناء، مُشيرًا إلى أن الرابطة نجحت فى تحدى إعادة الجماهير للمدرجات.

وقال أحمد دياب فى تصريحات مُتلفزة: «لم نحقق إلا 60% من أهدافنا التسويقية الخاصة بالدورى المصرى، لكننا فى مرحلة تشكيل عقلية الاستثمار الرياضى فى مصر».

وأضاف رئيس رابطة الأندية المصرية: «عودة الجماهير للمدرجات بالسعة الكاملة كان التحدى الأهم أمام الرابطة ونجحنا فى ذلك، كما أن اللوائح تطبق على جميع الأندية دون استثناء، ولا توجد أى عوائق أمامنا فى تنفيذ القرارات».

وأكمل أحمد دياب: «استكمال الدورى وقت «جائحة كورونا» تسبب فى عدم انتظام مواعيد الدورى المصرى حتى الآن، ولكن هدفنا حاليًا هو الانتهاء من مسابقة الدورى فى مواعيد انتهاء دوريات العالم».

وأختتم رئيس رابطة الأندية المصرية أحمد دياب تصريحاته، قائلًا: «ملامح شكل الدورى الممتاز فى الموسم الجديد، غير واضحة حتى الآن، وسيتم الإعلان عن جميع التفاصيل فى شهر سبتمبر القادم، وأمامنا ما يقرب من 4 سنوات لتصحيح مسار كرة القدم بما يتواكب مع الكرة العالمية».