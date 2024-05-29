الأهلى: ندرس تكريم الفريق بعد التتويج بالـ«12».. ومصلحة المنتخب فوق كل شىء

أكد المدير التنفيذى للنادى الأهلى سعد شلبى، أن مجلس إدارة «المارد الأحمر» يدرس تكريم الفريق الأول، بعد الفوز ببطولة دورى أبطال إفريقيا هذا الموسم، للمرة الـ«12» فى التاريخ.

وقال سعد شلبى في تصريحات مُتلفزة: «أثناء مشاركة منتخب مصر فى بطولة كأس أمم أفريقيا، التى أقيمت فى الكاميرون غاب عن الأهلى 8 من لاعبيه، لوجودهم مع المنتخب بخلاف اللاعبين الأجانب، ومحمود الخطيب كان له رأى واضح أن مصر فوق الجميع ومصلحة المنتخب قبل أى شىء، هذا هو مبدأ النادى الأهلى ولا يتغير».

وأضاف شلبى: «بعد مباراة مازيمبى مباشرة فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا بدأنا الاستعداد للنهائى، سواء الذهاب فى تونس أو الإياب فى القاهرة».

وتابع سعد شلبى: «محمود الخطيب خضع لبعض الفحوصات مؤخرًا وللأسف فإن نتائجها ليست جيدة لأنه طوال الفترة الماضية كان يخالف البرنامج العلاجى الذى يتضمن عدة محاذير منها تجنب التعرض لضغوط أو مشاهدة المباريات فى الملعب، كما أنه وافق على طلب مجلس الإدارة أن يكون هو رئيس بعثة الفريق فى تونس».

وأكمل شلبى: «الاتحاد الأفريقى لكرة القدم هو صاحب القرار فيما يتعلق بموعد ومكان مباراة كأس السوبر الأفريقى، وحتى الآن لم نتواصل معه لمعرفة هذه التفاصيل».

وواصل شلبى: «نركز حاليًا على منح اللاعبين فترة راحة بعدما تعرضوا لأحمال تدريبية كبيرة فى الفترة الماضية، ونتمنى أن يحدد الاتحاد الأفريقى موعدا لمباراة السوبر القارى يتناسب مع أجندة البطولات التى يشارك فيها الأهلى».

أحتتم المدير التنفيذى للنادى الأهلى سعد شلبى تصريحاته، قائلًا: «هناك مشاورات فى إدارة الأهلى بخصوص إقامة حفل لتكريم الفريق الأول، لكن أعضاء مجلس الإدارة يفضلون الانتظار لحين عودة الجهاز الفنى من إجازته ووجود جميع اللاعبين لمنح التقدير إلى هذا الجيل الذى صنع تاريخا فريدًا».