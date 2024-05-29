نقل البرلمان توافق على طرح خطوط لنقل جماعي بجنوب الجيزة لخدمة الأهالي

ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اليوم عدد من طلبات الإحاطة المقدمة المقدمه من النواب اسماء سعد الجمال، أحمد نويصر، عمرو عكاشة، نادر الخبيري، عماد الدرجلي، حسام عاشور، شحاته ابو زيد ، النائب حازم عويان، صلاح أبو هميله ، النائب عمرو كمال أبو حامد، بشان نقص وسائل النقل الجماعي بجنوب الجيزة وذلك بحضور المهندس سيد متولي رئيس جهاز النقل البري الداخلي.

وأعلن ممثل الوزارة عن الانتهاء والموافقه علي طرح ١٠٠/ خط اتوبيس نقل جماعي لربط مراكز جنوب الجيزة بالعاصمه أيضا لخدمه الطلاب أهالي م،اكز الصف اطفيح العياط ، البدرشين، الحوامدية، أبو النمرس.

ومن جانبه قال رئيس جهاز النقل البري الداخلي المهندس سيد متولي إنه سيتم توفير شركات للنقل وتوفير اتوبيسات نقل جماعي لربط مراكز الجيزة بالعاصمه وسيتم الطرح خلال الفترةالمقبلة .

ومن جانبه أكد أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، انه سيتم عقد اجتماع الايام القادمه بمقر لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بحضور نواب جنوب الجيزة، الصف واطفيح ،ابو النمرس، البدرشين، والحوامدية، العياط ،لحل مشكله اتوبيسات النقل الجماعي نهائيا.