نقل النواب توافق على مشروع موازنة الهيئة العامة للطرق والكبارى للعام المالي 2024/2025

عقدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، اجتماعًا اليوم،لاستكمال مناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 فيما يخص الهيئة العامة للطرق والكباري بحضور اللواء حسام الدين مصطفي رئيس الهيئة.

وقد وافقت اللجنه خلال اجتماعها اليوم علي الموازنة العامة للهيئة العامة للطرق والكباري للعام المالي الجديد 24/2025،وبلغت إجمالي تقديرات موازنة الهيئة للعام المالى 2024/2025 ، مبلغ 27 مليار و100 مليون و112 ألف جنيه، بينما بلغت اعتمادات الهيئة، للعام المالى الجارى 2023/2024 مبلغ 47 مليار 364 مليون و34 الف جنية، بخفض قدره 20 مليار و263 مليون و922 ألف جنيه، بنسبة خفض 43%.

وقد تم توزيع إجمالي تقديرات موازنة الهيئة على النحو التالى، موازنة جارية قدر لها مبلغ 3 مليارات و485 مليون و961 ألف جنيه. 3,485,961,000، وموازنة استثمارية قدر لها مبلغ 22 مليار و 298 مليون و458 ألف جنيه. 22,298,458,000.

فيما بلغت تقديرات الموازنة الجارية للهيئة للعام المالى 2024/2025 ،مبلغ 3 مليارات و485 مليون و961 ألف جنيه.

بينما بلغت اعتمادات العام المالى الجارى 2023/2024 ،مبلغ 3 مليار 248 مليون و95 الف جنية بزيادة قدرها 237 مليون و866 ألف جنيه بنسبة زيادة 7%.

وقد بلغت تقديرات الموازنة الاستثمارية للهيئة للعام المالى 2024/2025،مبلغ 22 مليار و298 مليون و458 ألف جنيه .

فيما بلغت اعتمادات العام المالى الجارى 2023/2024 ،مبلغ 43 مليار و334 مليون و360 الف جنية بخفض قدره 21 مليار و44 مليون و902 ألف جنيه بنسبة خفض 49%.