نقل البرلمان توافق على موازنه جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي للعام المالي 24/2025

أقرت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعًها اليوم، مشروعي قانونين ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 فيما يخص جهاز تنظيم النقل البرى الداخلي والدولي، بحضور اللواء سيد متولي رئيس جهاز النقل البري الداخلي.

وقد بلغت إجمالي تقديرات موازنة جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، للعام المالي 2024/2025 ،مبلغ 667 مليون و200 الف جنية، بينما بلغت اعتمادات الهيئة، للعام المالى الجارى 2023/2024 ،مبلغ 237 مليون و145 الف جنية، بزيادة قدرها 430 مليون و55 ألف جنيه ،بنسبة زيادة 181%.

وقد تم توزيع إجمالي تقديرات موازنة جهاز النقل البري الداخلي، على النحو التالى، موازنة جارية قدر لها مبلغ 345 مليون و 200 ألف جنيه. 345,200,000، الاستخدامات الرأسمالية قدر لها مبلغ 322 مليون جنيه. 322,000,000،إجمالى الموازنة مبلغ 667 مليون و200 ألف جنية 667,200,000.

وقد بلغت تقديرات الموازنة الجارية لجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي،للعام المالى 2024/2025، بمبلغ 345 مليون و 200 ألف جنيه .

بينما بلغت اعتمادات العام المالى الجارى 2023/2024 ،مبلغ 165 مليون جنية،بزيادة قدرها 180 مليون و200 ألف جنيه، بنسبة زيادة 109%.

اما بالنسبة للموازنة الرأسمالية لجهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى حيث بلغت تقديرات الاستخدامات الرأسمالية للجهاز للعام المالى 2024/2025، مبلغ 322 مليون جنيه.

بينما بلغت اعتمادات العام المالى الجارى 2023/2024 مبلغ 72مليون و145 الف جنية ، بزيادة قدرهها 286 مليون جنيه .