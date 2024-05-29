أول تحرك برلماني بعد إعلان الحكومة رفع سعر الخبز المدعوم

تقدم الدكتور فريدي البياضي عضو مجلس النواب بطلب إحاطة عاجل موجهاً لرئيس الوزراء ولوزراء التموين والتضامن الاجتماعي والمالية، وذلك بعد إعلان الحكومة اليوم عن رفع سعر الخبز المدعوم بداية من أول شهر يونيو المقبل.

حيث أعلن رئيس الوزراء، رفع سعر رغيف الخبز المدعوم إلى 20 قرشا، اعتبارا من يونيو المقبل، بنسبة زيادة 300%!

وقال “البياضي” يجي أن نحيط علم رئيس الحكومة أن هناك ملايين من الشعب تحت خط الفقر الغذائي أي أن دخلهم لا يكفي للإنفاق على غذائهم، وهؤلاء بالكاد يتغذون على هذا الخبز المدعوم.

واستكمل النائب؛ واجبنا الوطني أن نحيطكم أن الخبز المدعوم هو “أمن قومي” لا يجب المساس به، ووجب على الحكومة التفكير عدة مرات قبل الاقتراب من سعره وكذلك قبل تحريك أسعار الخدمات الأساسية.

وتابع: وإن كانت هناك تعليمات من مؤسسات دولية برفع الدعم؛ فمن غير المقبول أو المنطقي أن يتم ذلك قبل زيادة المساعدات وزيادة حد الحماية الاجتماعية وتقديم دعم نقدي مناسب للأسر الأكثر احتياجاً.

وقال عضو مجلس النواب: إن السياسات الاقتصادية الخاطئة والتي مازالت الحكومة تنتهجها أدت إلى إفقار الشعب المصري بكل طبقاته، وإن كانت بعض الدول لديها وزارة سعادة فحكوماتنا حصلت بجدارة على لقب “حكومة التعاسة”! فقد أتعست حال المواطن وتزيده تعاسة بالمزيد من القرارت وبالاستمرار في سياسات لا تبني اقتصاداً حقيقياً وتشي بالاستمرار في الأولويات المعكوسة.

وتابع: سياسات التقشف التي تعلن عنها هي سياسات انتقائية تمس خبز المواطن الفقير؛ بينما لا تقترب من المشروعات التي تستنزف موارد الدولة والتي تمت بدون دراسات جدوى.

وطالب النائب بمثول رئيس الحكومة في أقرب جلسة أمام مجلس النواب لمناقشة هذا الأمر وتداعياته قبل تنفيذه.