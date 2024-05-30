عضو بالشيوخ: كلمة الرئيس السيسي في منتدى التعاون العربي الصيني حملت رسائل هامة

أشاد النائب مصطفي الكحيلي عضو مجلس الشيوخ، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أعمال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني، بحضور الرئيس الصيني وعدد من القادة العرب، مؤكداً ان الكلمة حملت رسائل قوية وحاسمة ومنها دعوة المجتمع الدولي لضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، حيث قال الرئيس السيسي: اننى أدعو كافة أطراف المجتمع الدولي الفاعلة للاضطلاع بمسئولياتها الأخلاقية والقانونية لوقف الحرب الإسرائيلية الغاشمة.

وقال ” الكحيلي” إن كلمة الرئيس السيسي ركزت علي ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الاعزل من العدوان الإسرائيلي الغاشم والمستمر، مشيداً بتأكيد الرئيس السيسي خلال الكلمة علي أنه لا يوجد سبيل للوصول إلى السلام والاستقرار الإقليمي والدولي المنشودين، إلا من خلال المعالجة الشاملة لجذور القضية الفلسطينية، وذلك بالالتزام الجاد والفوري بحل الدولتين، والإقرار للفلسطينيين بحقهم المشروع في الحصول على دولتهم المستقلة”.

وأكد عضو الشيوخ على أهمية كلمة الرئيس السيسي خاصة فيما يتعلق بالأمن المائي، فهي تمثل قضية أمن قومي لا يمكن العبث به ،حيث به رسائل واضحة بشأن العشر سنوات من المفاوضات مع الجانب الأثيوبي بشان قضية سد النهضة، حيث قال الرئيس السيسي: “واسمحوا لى هنا بمعاودة التنويه لأهمية وضع قضية الأمن المائي العربي على رأس أولويات التعاون المستقبلي في إطار “المنتدى العربى – الصيني” نظرا لما تحمله هذه المسألة.. من مخاطر ترقى إلـى حد التهديد الوجودي.. وطالبنا الحكومة الإثيوبية على مدار أكثر من عشر سنوات بالانخراط بحسن النية الواجب مع مصر والسودان للتوصل إلى اتفاق قانونى ملزم يؤمن لأجيال الحاضر والمستقبل بالدول الثلاث حقها في الحياة والتنمية أخذا بعين الاعتبار أننا لن نسمح بكل ما من شأنه العبث بأمن واستقرار دولنا وشعوبنا”.

واكد ” الكحيلي” على عمق العلاقات الصينية المصرية، والشراكات الأستثمارية بين البلدين وكذلك العلاقات العربية الصينية والتي تشهد تطوراً كبيراً.