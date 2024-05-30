سيد عبد العال:التجمع يحذر من خطورة ضغوط الحكومة على الفقراء

قال سيد عب العال رئيس حزب التجمع وممثله في مجلس الشيوخ أن القرار الذى اتخذته الحكومةبرفع الدعم الحكومى عن رغيف الخبز من خمسة قروش إلى عشرين قرشا يشكل خطرا على الأمن الاجتماعى للبلاد . وأوضح أن القرار يأتي في ظل التوجه الحكومى لالغاء الدعم العينى للفقراء واستبداله بالنقدى تمهيدا لإلغائه .ونوه عبد العال إلى أن القرار يأتي في سياق سلسلة من القرارات والإجراءات والقوانين تستهدف تضيق الخناق على الفقراء والفئات الوسطى في ا لمجتمع ولا تلقى بالا للفوارق الاجتماعية الحادة الناجمة عن تلك السياسات العشوائية المتخبطة والمتراكمة من إدارة الملف الاقتصادى التي باتت تهدد وحدة البلاد وتماسكها الاجتماعى وتنبئ بأزمات أكثر خطورة

.وأوضح عبد العال أن حزب التجمع وهو يطالب بالعدول عن هذا القرار سوف يناقش في اجتماع أمانته العامة يوم السبت الموقف السياسى في إطار مناقشة شاملة للازمة الاقتصادية الراهنة