بالفيديو :كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح منتدى التعاون الصيني العربي

ابرز محاور كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح منتدى التعاون الصيني العربي

1. التأكيد على أهمية حل القضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين للوصول للسلام والاستقرار الإقليمي والدولي.

2. أهمية المنتدى العربي الصيني في تعزيز التعاون جنوب-جنوب وتشكيل نظام عالمي أكثر عدالة، والتعاون في مجالات التكنولوجيا ومكافحة التغير المناخي وضمان الأمن المائي.

3. التركيز على قضية الأمن المائي العربي كأولوية للتعاون المستقبلي مع الصين، وإشارة لأزمة سد النهضة مع إثيوبيا.

4. تأكيد الرغبة الصادقة في تعزيز وتطوير العلاقات العربية الصينية بناء على المقدرات والإمكانات المتاحة.

5. التطلع لنتائج إيجابية ملموسة من المنتدى لصالح تطوير العلاقات العربية الصينية في مختلف المجالات.