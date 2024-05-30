سؤال برلماني للحكومة بشأن أسباب زيادة أسعار الكهرباء

تقدمت النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب بسؤال برلماني موجه للحكومة بشأن أسباب زيادة أسعار الكهرباء

وقالت النائبة في طلبها: إنه في ظل الارتفاع الشديد في الظروف المعيشية للمواطن متوسط ومحدود الدخل؛ أصدرت الحكومة عدد من القرارات الوزارية منها رفع أسعار الكهرباء، وهذه مشكلة كبيرة لقطاع كبير من المواطنين.

وتساءلت النائبة كيف يتحمل المواطن هذه الزيادة ونحن لدينا وبالمؤشرات ارتفاع كبير لنسب الفقر حسب تقرير البنك الدولي الذي حدد النسبة عام ٢٠٢٢ برقم ٣٢.٥٪؜ ليزداد بنهاية عام ٢٣ ٢٠ فمع ارتفاع معدلات التضخم زادت أعداد الواقعين تحت خط الفقر.

وأضافت النائبة: أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لم يخرج لنا تقريره بالأعوام الأخيرة للتعتيم على المؤشرات والأرقام.

وتساءلت: كيف مع ارتفاع الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي يعيشها المواطن نزيد الأعباء عليه ونرفع أسعار الكهرباء؟

واختتمت السعيد مؤكدة رفضها زيادة اسعار الكهرباء أو أي زيادة للأعباء على الشعب المصري.