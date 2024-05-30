عضو بالشيوخ: القمة العربية الصينية المرتقبة بمصر تعكس دورها الريادي على الساحة الدولية

قال النائب عمرو عكاشة عضو مجلس الشيوخ، إن توصية البيان المصري الصيني المشترك، الصادر عن القمة المصرية الصينية ببكين، بعقد قمة عربية صينية في مصر، يعكس مكانة مصر الريادية على الساحة الدولية ودورها المحوري في تعزيز الحوار والتعاون بين الشعوب..

وأوضح عكاشة: أن هذه القمة ستشكل نقطة تحول هامة في العلاقات العربية الصينية، وستسهم في تحقيق المزيد من الاستقرار والازدهار في المنطقة.

وأكد أن القمة المصرية الصينية تعكس عمق العلاقات الثنائية بين مصر والصين وتؤكد على التوافق الكبير في الرؤى بين البلدين في العديد من القضايا الحيوية.

وأشار النائب إلى أن البيان المشترك يُعد وثيقة هامة تجسد الالتزام المتبادل بتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية، والسياسية، والثقافية، والعلمية، والتكنولوجية.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القمة العربية الصينية المرتقبة ستسهم بشكل كبير في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الدول العربية والصين، وستفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مجالات عدة مثل الاقتصاد، والتجارة، والاستثمار، والتكنولوجي، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل الرئيس السيسي لتعزيز التعاون المشترك، الذي يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والرخاء للشعبين الصديقين.