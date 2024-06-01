رسميا.. ليفربول يُعلن عن بداية آرنى سلوت مهمته مع «الريدز»

بدأ المدير الفنى الجديد لفريق نادى ليفربول الإنجليزى، الهولندى آرنى سلوت، مهمته بشكل رسمى مع فريق «الريدز»، اليوم «السبت».

وكان الحساب الرسمى لفريق نادى ليفربول، قد نشر على موقع التواصل الاجتماعى «إكس» صورة لـ آرنى سلوت، مصحوبة بتعليق: «بدأ اليوم آرنى سلوت مهمته كمدير فنى لفريق نادى ليفربول الإنجليزى بشكل رسمى».

ويبدأ سلوت العمل مع الفريق عندما يبدأ الموسم التحضيرى فى يوليو، برحلة من ثلاث مباريات إلى الولايات المتحدة الأمريكية كجزء من الاستعدادات للموسم 2024-2025.

وكان المدير الفنى السابق لفينورد الهولندى آرنى سلوت، قد تولى المسئولية الفنية لليفربول خلفًا للألمانى يورجن كلوب، الذى قرر الحصول على فترة راحة بالابتعاد عن التدريب بعد قرابة 9 سنوات قضاها فى قلعة الـ«آنفيلد».

وسيدفع نادى ليفربول حوالي 7.7 مليون جنيه إسترلينى إلى نادى فينورد، والذى قد يرتفع إلى 9.4 مليون مع المكافآت، مقابل فسخ التعاقد بين المدرب وناديه الممتد حتى 2026.

وسيقوم المدير الفنى لفريق الـ«الريدز» آرنى سلوت بالاستعانة بثلاثة على الأقل من مساعديه الموثوقين معه إلى قلعة الـ«آنفيلد».