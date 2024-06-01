توقعات أساطير كُرة القدم لنهائى دورى أبطال أوروبا 2024

ينتظر جمهور كرة القدم فى العالم، اليوم «السبت»، أهم مباراة فى الموسم الأوروبى، بين فريقى ريال مدريد الإسبانى وبروسيا دورتموند الألمانى، حيث يحتضن ملعب ويمبلى فى العاصمة الإنجليزية لندن نهائى دورى أبطال أوروبا 2024.

وخرج عدد من نجوم كرة القدم السابقين بتوقعاتهم للفائز بمباراة نهائى دوري أبطال أوروبا، بين دورتموند وريال مدريد، والتى جاءت غالبيتها فى صالح الفريق «الملك» ريال مدريد.

وجاء في صدارة المتوقعين النجمان البرتغالى لويس فيجو والبرازيلى ريكاردو كاكا نجما ريال مدريد السابقان، حيث توقع لويس فيجو فى فيديو انتشر عبر موقع «إكس» للتواصل الاجتماعى، تتويج ريال مدريد باللقب عبر الفوز 3-1 فى نهائى ويمبلى.

من جانبه، توقع البرازيلى ريكاردو كاكا، والفائز بنسخة 2007 بقميص ميلان الإيطالى، أن فريقه الأسبق ريال مدريد سيفوز بنتيجة 1-0.

أما نجم الريال وإنتر ميلان الإيطالى السابق، الهولندى ويسلي شنايدر، والذى كان قد حقق اللقب مع النيرآتزورى فى 2010، فتوقع فوز الأبيض 3-1.

فيما سار فى الاتجاه ذاته، نجم الريال وتشيلسى الإنجليزى السابق الغانى ميكيل إيسين، الذى توقع فوز الملكى بنتيجة 2-1.

وعلى الجانب الآخر، تصدر نجم برشلونة الإسبانى وليفربول الإنجليزى السابق، الأرجنتينى خافيير ماسكيرانو قائمة المتوقعين لفوز دورتموند، حيث انحاز للعملاق الألمانى بنتيجة 2-1، وهى النتيجة نفسها التى توقعها مهاجم مانشستر يونايتد السابق البلغارى ديميتار بيرباتوف.

وفى نفس الاتجاه، سار لاعب تشيلسى السابق الإنجليزى جو كول ، والذى انحاز للفريق الألمانى وتوقع فوزهم 2-1.

أما نجم ميلان وروما الإيطاليين السابق البرازيلى كافو، فتوقع التعادل 2-2 بين الفريقين، فيما توقع نجم الأرسنال الإنجليزى السابق الفرنسى روبرت بيريس، فوز الريال 3-1.