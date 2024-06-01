التموين : انتظام صرف الخبز للمواطنين على مستوي محافظات الجمهورية.

اكد الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية انتظام عمليات صرف الخبز للمواطنين بأكثر من الثلاثين الف مخبز، وأشار إلي أن الوزارة تنتج يوميا ما بين ال ٢٥٠ مليون رغيف خبز وال ٢٧٠ ومليون

ووجه الوزير مديري مديريات التموين بالمرور علي المخابز وبقالي التموين ومستودعات لمتابعة صرف الدقيق والتي تقوم بصرف الدقيق للمخابز وللمواطنين علي بطاقه الدعم.

وأكد الوزير التموين أن أسعار السلع التموينية ثابته ولم تتغير، وأشار إلى أن زجاجة الزيت علي المنظومة ٣٠ جنيه للعبوة زنه ٨٠٠ جرام والسكر ١٢.٦٠ قرش والسكر الحر علي البطاقة التموينية ٢٧ جنيها الكيلو.

وتلقي الوزير تقريراً من مديري المديريات حول عمل المخابز ومنافذ صرف السلع التموينية وأكد التقرير الوارد انتظام عمليات صرف الخبز لا كثر من 70 مليون مواطن يستفيدون من دعم الخبز وما يقارب 63 مليون مواطن يستفيدون من المنظومة التموينية.

وصرح المتحدث الرسمي للوزارة أحمد كمال أن الوزير يتابع لحظياً عمليات صرف الخبز والسلع التموينية مع السادة مديري المديريات وأضاف إلي أنه وجه كل الأجهزة الرقابية بالوزارة ومديريات التموين لمتابعه عمليات الصرف علي الارض وحل اي مشاكل قد تواجه المواطن.

وأضاف أن الوزارة لم تتلق أي شكوي حتي الآن من أي مواطن، وفي جوله له اليوم ومدير المركز الإعلامي رمضان الشحات بمنطقة الطوابق بمحافظة الجيزة للاطمئنان علي انتظام عمليات صرف السلع التموينية والخبز، أكد المتحدث الرسمي انه لم يتلقى اي شكوي من أي مواطن وأكد أن عمل المخابز يسير كالمعتاد في صرف حصه المواطن سواء ليوم او ثلاثة أيام دون أي تغير في حصة المواطن علي البطاقة التموينية بالاسعار والأوزان المقررة.