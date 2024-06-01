التموين: انتظام صرف السلع التموينية المدعمة مع بداية شهر يونيو 

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف المقررات التموينية عن شهر يونيو الحالي، عبر 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية لصالح 64 مليون مواطن، بعدد 21 مليون بطاقة، حيث تقوم بتوفير كل الأصناف التي تضخها الوزارة ضمن مقررات الدعم والبالغ عددها 31 صنفًا، حيث تبلغ قيمة السلع شهريًّا أكثر من 4 مليارات جنيه.

وقال الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن كل السلع الأساسية متوفرة بمخزونات تصل لأكثر من 24 أشهر، مشيرًا إلى إستمرار جهود الوزارة في تأمين الاحتياطي الإستراتيجي، لتلبية احتياجات المواطنين، سواء من الأصناف المدعمة أم الحرة، فضلًا عن تسيير حملات يومية على المنافذ، للتأكد من توافر السلع.

وأكد المصيلحي، أن مخازن شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة التابعتين للشركة القابضة على مستوى الجمهورية، والبالغ عددها 1500 مخزن، قامت بتسليم منافذ صرف السلع على مستوى الجمهورية كامل الحصص الخاصة بهم وفقًا لربط كل تاجر.

بدورها قالت هالة غريب مديرة مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الجيزة، أنه يتم صرف السلع التموينية من خلال 2500 بقال تمويني و منفذ جمعيتي و منفذ تابع لشركتي النيل المجمعات الاستهلاكية، والمصرية لتجارة الجملة، إضافة إلى 21 مخزن جملة تابع للمصرية لتجارة الجملة. منتشرين في أنحاء الجيزة.